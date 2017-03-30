Росія скоротила видобуток нафти на 200 тис. барелів на добу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Росія скоротила видобуток нафти в рамках угоди ОПЕК і країн, що не входять в картель, на 200 тис. барелів на добу, передає УНН з посиланням на заяву міністра енергетики РФ Олександра Новака в інтерв’ю CNBC.
Згідно з домовленостями з ОПЕК, Росія скоротить видобуток нафти на 300 тис. барелів на добу від показника жовтня, коли видобуток нафти становив 11,247 млн барелів на добу.
“У березні ми вийшли на скорочення видобутку на 200 тисяч барелів на добу і очікуємо вихід на показник 300 тис. барелів на добу до кінця квітня відповідно до угоди”, — заявив міністр.
Глава Міненерго РФ Олександр Новак відзначав, що зниження видобутку в січні 2017 року становитиме 50-100 тис. барелів на добу, до кінця I кварталу — 200 тис. барелів на добу, а до квітня-травня — 300 тис. барелів на добу.
17 березня Новак повідомив, що Росія скоротила видобуток нафти на 160 тис. барелів на добу до рівня жовтня.
Як повідомляв УНН, Brent зросла в ціні до 52,53 дол. за барель.