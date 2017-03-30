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Росія скоротила видобуток нафти на 200 тис. барелів на добу

Росія скоротила видобуток нафти на 200 тис. барелів на добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Росія скоротила видобуток нафти в рамках угоди ОПЕК і країн, що не входять в картель, на 200 тис. барелів на добу, передає УНН з посиланням на заяву міністра енергетики РФ Олександра Новака в інтерв’ю CNBC.

Згідно з домовленостями з ОПЕК, Росія скоротить видобуток нафти на 300 тис. барелів на добу від показника жовтня, коли видобуток нафти становив 11,247 млн ​​барелів на добу.

“У березні ми вийшли на скорочення видобутку на 200 тисяч барелів на добу і очікуємо вихід на показник 300 тис. барелів на добу до кінця квітня відповідно до угоди”, — заявив міністр.

Глава Міненерго РФ Олександр Новак відзначав, що зниження видобутку в січні 2017 року становитиме 50-100 тис. барелів на добу, до кінця I кварталу — 200 тис. барелів на добу, а до квітня-травня — 300 тис. барелів на добу.

17 березня Новак повідомив, що Росія скоротила видобуток нафти на 160 тис. барелів на добу до рівня жовтня.

Як повідомляв УНН, Brent зросла в ціні до 52,53 дол. за барель.

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