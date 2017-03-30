Россия сократила добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Россия сократила добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в картель, на 200 тыс. баррелей в сутки, передает УНН со ссылкой на заявление министра энергетики РФ Александра Новака в интервью CNBC.
Согласно договоренностям с ОПЕК, Россия сократит добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки от показателя октября, когда добыча нефти составила 11,247 млн баррелей в сутки.
"В марте мы вышли на сокращение добычи на 200 тыс. баррелей в сутки и ожидаем выход на показатель 300 тыс. баррелей в сутки к концу апреля в соответствии с соглашением", - заявил министр.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак отмечал, что снижение добычи в январе 2017 составит 50-100 тыс. баррелей в сутки, к концу I квартала - 200 тыс. баррелей в сутки, а к апрелю-маю - 300 тыс. баррелей в сутки.
17 марта А.Новак сообщил, что Россия сократила добычу нефти на 160 тыс. баррелей в сутки до уровня октября.
Как сообщал УНН, Brent выросла в цене до 52,53 долл. за баррель.