росія скликає засідання Ради безпеки ООН через постачання зброї Україні

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“Західна зброя, яка призначалася Україні, все частіше потрапляє до рук бандитів та терористів різних мастей не лише в Європі, а й на Близькому Сході та в Африці. Ця проблема створює реальну загрозу міжнародному миру та безпеці та заслуговує на прицільну увагу Ради Безпеки. Тому ми просимо індійське головування скликати щодо неї окреме засідання у п'ятницю, 9 грудня”, — заявив небензя.

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василь небензя також раніше заявив, що бачить “загрозу, що виходить від України”. За його словами, якщо “її не вдасться усунути миром — росія зробить це військовим шляхом”.

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