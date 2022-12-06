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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32195 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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росія скликає засідання Ради безпеки ООН через постачання зброї Україні

росія скликає засідання Ради безпеки ООН через постачання зброї Україні

Київ • УНН

 • 1905015 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. росія скликає засідання Ради безпеки ООН через постачання зброї Україні. Про це на засіданні Ради  заявив постійний представник Москви в ООН василь небензя, передає УНН,

Цитата

“Західна зброя, яка призначалася Україні, все частіше потрапляє до рук бандитів та терористів різних мастей не лише в Європі, а й на Близькому Сході та в Африці. Ця проблема створює реальну загрозу міжнародному миру та безпеці та заслуговує на прицільну увагу Ради Безпеки. Тому ми просимо індійське головування скликати щодо неї окреме засідання у п'ятницю, 9 грудня”, — заявив небензя.

Додамо

василь небензя також раніше заявив, що бачить “загрозу, що виходить від України”. За його словами, якщо “її не вдасться усунути миром — росія зробить це військовим шляхом”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Залишили Херсон, залиште і Раду безпеки: Кислиця різко відповів представнику рф і ще потролив його в Twitter

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