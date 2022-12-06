россия созывает заседание Совбеза ООН из-за поставок оружия Украине

Цитата

“Западное оружие, предназначавшееся Украине, всё чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке. Эта проблема создаёт реальную угрозу международному миру и безопасности и заслуживает прицельного внимания Совета Безопасности. Поэтому мы просим индийское председательство созвать по ней отдельное заседание в пятницу, 9 декабря”, — заявил небензя.

Добавим

василий небензя также ранее заявил, что видит “угрозу, исходящую от Украины”. По его словам, если “ее не удастся устранить миром — россия сделает это военным путем”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оставили Херсон, оставьте и Совбез: Кислица резко ответил представителю рф и еще потролил его в Twitter