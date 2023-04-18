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росія ще не передала ядерну зброю білорусі - Столтенберг

росія ще не передала ядерну зброю білорусі - Столтенберг

Київ • УНН

 • 495575 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та заступник держсекретаря США Венді Шерман заявили у вівторок, що вони ще не бачили, щоб росія розміщувала тактичну ядерну зброю в білорусі, незважаючи на заяви Москви про те, що вони мають намір це зробити. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

НАТО ще не бачило «будь-яких змін у ядерній позиції росії, які вимагають будь-яких змін у нашій ядерній позиції», - заявив Столтенберг у відеозверненні до Конференції НАТО з контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення у Вашингтоні.

Столтенберг сказав, що загроза розгортання Москвою «є частиною моделі, яку ми спостерігаємо насправді протягом багатьох років - особливо після вторгнення в Україну - небезпечної та безвідповідальної ядерної риторики».

За словами Столтенберга, НАТО уважно стежить за ситуацією.

Шерман повторила коментарі Столтенберга. Вона сказала, що росія ще не перекинула зброю до білорусі, але назвала загрозу «без сумніву небезпечною ескалацією».

«Ми всі спостерігали і турбувалися, що володимир путін застосує те, що він вважає нестратегічною тактичною ядерною зброєю, або зробить якийсь демонстраційний ефект для ескалації, але з керованою ескалацією ризику. Усі ми дуже уважно стежили за цим, і дуже важливо стежити за цим», - сказала Шерман. «Я думаю, що його заява про відправку ядерної зброї до білорусі - це його спроба використати цю загрозу керованим чином».

Що передувало

У березні путін повідомив державні ЗМІ, що Москва завершить будівництво спеціального сховища тактичної ядерної зброї в білорусі до початку липня. Ракетний комплекс малої дальності "Іскандер", який може бути оснащений ядерними або звичайними боєголовками, вже передано білорусі.

білорусь є одним із найближчих союзників путіна і використовувалася як стартовий майданчик для вторгнення росії в Україну.

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