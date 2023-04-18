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россия еще не передала ядерное оружие беларуси - Столтенберг

россия еще не передала ядерное оружие беларуси - Столтенберг

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявили во вторник, что они еще не видели, чтобы россия размещала тактическое ядерное оружие в беларуси, несмотря на заявления Москвы о том, что они намерены это сделать. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

НАТО еще не видело «каких-либо изменений в ядерной позиции россии, которые требуют каких-либо изменений в нашей ядерной позиции», - заявил Столтенберг в видеообращении к Конференции НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения в Вашингтоне.

Столтенберг сказал, что угроза развертывания Москвой «является частью модели, которую мы наблюдаем на самом деле в течение многих лет - особенно после вторжения в Украину - опасной и безответственной ядерной риторики».

По словам Столтенберга, НАТО внимательно следит за ситуацией.

Шерман повторила комментарии Столтенберга. Она сказала, что россия еще не перебросила оружие в беларусь, но назвала угрозу «без сомнения опасной эскалацией».

«Мы все наблюдали и беспокоились, что владимир путин применит то, что он считает нестратегическим тактическим ядерным оружием, или произведет какой-то демонстрационный эффект для эскалации, но с управляемой эскалацией риска. Все мы очень внимательно следили за этим, и очень важно следить за этим», - сказала Шерман. «Я думаю, что его заявление об отправке ядерного оружия в беларусь - это его попытка использовать эту угрозу управляемым образом».

Что предшествовало

В марте путин сообщил государственным СМИ, что Москва завершит строительство специального хранилища тактического ядерного оружия в беларуси к началу июля. Ракетный комплекс малой дальности "Искандер", который может быть оснащен ядерными или обычными боеголовками, уже передан беларуси.

беларусь является одним из ближайших союзников путина и использовалась как стартовая площадка для вторжения россии в Украину.

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