Росія розпочала масштабні військові навчання в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На території окупованого Криму почалися тактичне навчання з десантно-штурмовими і артилерійськими полками 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії (гірської) російської армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони РФ.
У навчаннях задіяно понад 1,5 тисячі десантників, більше 300 одиниць бойової техніки, а також літаки військово-транспортної авіації, вертольоти армійської авіації та великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ.
Масштабним заходом з десантуванням і бойовою стрільбою керує командир з'єднання гвардії полковник Андрій Суховецький.
Під час навчання будуть відпрацьовані питання перекидання військ на великі відстані комбінованим способом і в найкоротші терміни. Одним з найбільш видовищних епізодів стане висадка підрозділів аеромобільних військ з бойових десантних кораблів з метою захоплення і знищення пунктів управління умовного противника і табори підготовки незаконних збройних формувань.
Підрозділам ВДВ належить діяти в незнайомих для них районах. Десантники відпрацюють захоплення вигідних рубежів і утримання їх з метою забезпечення висадки і просування головних сил угруповання, за підтримки вогню артилерії, фронтової і армійської авіації, безпілотних літальних апаратів, а також доданих танкових підрозділів.
До початку навчання полки були приведені в бойову готовність, особовий склад і бойову техніку перекинуто в призначений район залізничним і автомобільним транспортом.
Нагадаємо, українська воєнна розвідка фіксує підготовку Росії до переміщення ядерних боєприпасів в окупований Крим.