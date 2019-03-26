Россия начала масштабные военные учения в Крыму

В учении задействовано свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота РФ.

Масштабным мероприятием с десантированием и боевой стрельбой руководит командир соединения гвардии полковник Андрей Суховецкий.

В ходе учения будут отработаны вопросы переброски войск на большие расстояния комбинированным способом и в кратчайшие сроки. Одним из самых зрелищных эпизодов станет высадка подразделений Воздушно-десантных войск из боевых десантных кораблей с целью захвата и уничтожения пунктов управления условного противника и лагеря подготовки незаконных вооруженных формирований.

Подразделениям ВДВ предстоит действовать в незнакомых для них районах. Десантники отработают захват выгодных рубежей и удержание их с целью обеспечения высадки и продвижения главных сил группировки, при поддержке огня артиллерии, фронтовой и армейской авиации, расчётов беспилотных летательных аппаратов, а также приданных танковых подразделений.

До начала учения полки были приведены в боевую готовность, личный состав и боевая техника переброшены в назначенный район железнодорожным и автомобильным транспортом.

Напомним, украинская военная разведка фиксирует подготовку России к перемещению ядерных боеприпасов в оккупированный Крым.