Росія провела в окупованому Криму навчання з С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Бойові розрахунки російського дивізіону зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф" на навчаннях в анексованому Росією Криму передислокували установки, відпрацювали виявлення цілей і вразили повітряні засоби умовного противника. Про це з посиланням на відділ інформаційного забезпечення Чорноморського флоту РФ повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 "Тріумф" зі складу з'єднання армії ВПС і ППО Південного військового округу (РФ - ред.), дислоковані в Криму, провели навчання з протиповітряної оборони (ППО)", - йдеться в повідомленні.
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Уточнюється, що російські військові відпрацювали згортання пускових і радіолокаційних установок, потім перебазувалися у нові позиційні райони. Розгорнувши пускові установки, розрахунки перевірили орієнтування комплексів на місцевості, після чого привели їх у бойовий режим і почали збір даних про повітряну обстановку.
"При здійсненні маршу прикриття колони від повітряного нападу умовного противника здійснювали розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир". З метою відпрацювання заходу щодо маскування при зміні позицій, марш відбувався в умовах задимлення із застосуванням димових та піротехнічних засобів", - додали в прес-службі.
Повідомляється, що навчання завершилися електронними пусками: була вражена виявлена та супроводжувана ціль, що імітує засоби повітряного нападу умовного противника.
Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що Росія розгорнула в окупованому Криму ЗРК С-400.