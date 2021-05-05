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Росія провела неформальну зустріч в ООН щодо подій в Одесі 2 травня: їй відповіли 8 держав

Київ • УНН

 • 39505 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Росія у вівторок, 5 травня, провела в ООН неофіційне засідання за формулою Арріа, намагаючись відвернути увагу міжнародного співтовариства від триваючої дестабілізуючої діяльності РФ проти України протягом останніх семи років. Про це йдеться у спільній заяві Естонії, Ірландії, Франції, Норвегії, США, Великої Британії, а також Бельгії та ФРН за результатами засідання, передає УНН.

Цитата:

"Сьогодні Росія провела в ООН неофіційне засідання за формулою Арріа, щоб знову просунути неправдивий наратив про Україну. Ми шкодуємо з приводу цієї навмисної спроби відвернути увагу міжнародного співтовариства від триваючої дестабілізуючої діяльності Росії проти України протягом останніх семи років", - йдеться у заяві.

Деталі

Так, країни продовжують висловлювати глибокий жаль щодо трагічної загибелі людей в Одесі 2 травня 2014 року, а також закликали Росію "припинити політизувати людські трагедії".

Росію закликали негайно припинити всю свою агресивну та дестабілізуючу діяльність та здійснити деескалацію шляхом невідкладного припинення нарощування військ у тимчасово окупованому Криму та вздовж кордонів України та негайно припинити тимчасову окупацію території України.

Також, Росія має повернутися до дотримання взятих на себе зобов'язань щодо припинення вогню на Донбасі та забезпечити прозорість своєї військової діяльності відповідно до зобов'язань згідно з Віденським документом ОБСЄ, значиться в заяві.

"Ми рішуче засуджуємо спробу анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Дії Росії викликають глобальне занепокоєння, порушують міжнародне право, зокрема Статут ООН, а також суперечать Гельсінкському заключному акту", - йдеться в документі.

Держави підтвердили, що Україна має повну підтримку міжнародного співтовариства у питанні захисту її суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів та територіальних вод.

"Ми підтверджуємо підтримку зусиль Нормандського формату та тверду відданість мирному вирішенню конфлікту відповідно до Мінських домовленостей, висновків Саміту Нормандського формату, який відбувся у Парижі у грудні 2019 року, та за повної поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Ми закликаємо до конструктивного залучення до роботи Тристоронньої контактної групи, а також до повної імплементації Мінських домовленостей та висновків Паризького саміту. Ми підкреслюємо відповідальність та зобов’язання Росії у цьому зв’язку", - сказано в заяві.

Додамо

У постійному представництві РФ при ООН минулого тижня повідомили, що збирають неофіційне засідання за формулою Арріа для обговорення подій, що відбулись в Одесі 2 травня 2014 року.

2 травня 2014 року в місті Одесі відбулися масові заворушення, які призвели до трагічних наслідків. За даними ГПУ, внаслідок масових заворушень, які відбулися в місті Одесі, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб.

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