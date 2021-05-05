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Россия провела неформальную встречу в ООН относительно событий в Одессе 2 мая: ей ответили 8 государств

Россия провела неформальную встречу в ООН относительно событий в Одессе 2 мая: ей ответили 8 государств

Киев  •  УНН

 • 39500 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Россия во вторник, 5 мая, провела в ООН неофициальное заседание по формуле Арри, пытаясь отвлечь внимание международного сообщества от продолжающейся дестабилизирующей деятельности РФ против Украины в течение последних семи лет. Об этом говорится в совместном заявлении Эстонии, Ирландии, Франции, Норвегии, США, Великобритании, а также Бельгии и ФРГ по результатам заседания, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня Россия провела в ООН неофициальное заседание по формуле Арри, чтобы снова продвинуть ложный нарратив об Украине. Мы сожалеем по поводу этой преднамеренной попытки отвлечь внимание международного сообщества от продолжающейся дестабилизирующей деятельности России против Украины в течение последних семи лет", - говорится в заявлении.

Детали

Так, страны продолжают выражать глубокое сожаление относительно трагической гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, а также призвали Россию "прекратить политизировать человеческие трагедии".

Россию призвали немедленно прекратить всю свою агрессивную и дестабилизирующую деятельность и осуществить деэскалацию путем неотложного прекращения наращивания войск во временно оккупированном Крыму и вдоль границ Украины и немедленно прекратить временную оккупацию территории Украины.

Также, Россия должна вернуться к соблюдению взятых на себя обязательств по прекращению огня на Донбассе и обеспечить прозрачность своей военной деятельности в соответствии с обязательствами согласно Венскому документу ОБСЕ, значится в заявлении.

"Мы решительно осуждаем попытку аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь. Действия России вызывают глобальное беспокойство, нарушают международное право, в частности Устав ООН, а также противоречат Хельсинкскому заключительному акту", - говорится в документе.

Государства подтвердили, что Украина имеет полную поддержку международного сообщества в вопросе защиты ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ и территориальных вод.

"Мы подтверждаем поддержку усилий Нормандского формата и твердую приверженность мирному решению конфликта в соответствии с Минскими договоренностями, выводами саммита Нормандского формата, который состоялся в Париже в декабре 2019 года, и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы призываем к конструктивному привлечению к работе трехсторонней контактной группы, а также к полной имплементации Минских договоренностей и выводов Парижского саммита. Мы подчеркиваем ответственность и обязательства России в этой связи", - говорится в заявлении.

Добавим

В постоянном представительстве РФ при ООН на прошлой неделе сообщили, что собирают неофициальное заседание по формуле Арри для обсуждения событий, которые произошли в Одессе 2 мая 2014 года.

2 мая 2014 года в городе Одессе произошли массовые беспорядки, которые привели к трагическим последствиям. По данным ГПУ, в результате массовых беспорядков, произошедших в городе Одессе, погибли 48 и ранены более 250 человек.

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