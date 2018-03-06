Росія продовжуватиме кампанію з дестабілізації зусиль Києва по інтеграції з ЄС - розвідка США

КИЇВ. 6 березня. УНН. У 2018 році Росія продовжуватиме кампанію з дестабілізації зусиль Києва по інтеграції з ЄС та зміцнення зв'язків з НАТО. Про це йдеться в письмових свідченнях директора Національної розвідки Деніела Коутса конгресу США на засіданні сенатського комітету збройних сил з питання про світові загрози, передає УНН з посиланням на документ.