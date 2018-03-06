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Росія продовжуватиме кампанію з дестабілізації зусиль Києва по інтеграції з ЄС - розвідка США

Росія продовжуватиме кампанію з дестабілізації зусиль Києва по інтеграції з ЄС - розвідка США

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У 2018 році Росія продовжуватиме кампанію з дестабілізації зусиль Києва по інтеграції з ЄС та зміцнення зв'язків з НАТО. Про це йдеться в письмових свідченнях директора Національної розвідки Деніела Коутса конгресу США на засіданні сенатського комітету збройних сил з питання про світові загрози, передає УНН з посиланням на документ.

“Конфлікт у східній Україні, ймовірно, залишатиметься непоміченим і відрізнятиметься коливанням рівня насильства. Масштабні наступи з обох сторін навряд чи відбудуться в 2018 році, хоча розрахунки кожної зі сторін можуть змінитись, якщо вона побачить з іншого боку серйозний виклик статусу-кво. Росія продовжуватиме свою військову, політичну та економічну дестабілізаційну кампанію проти України, щоб придушити і, по можливості, відвернути зусилля Києва від інтеграції з ЄС та зміцнення зв’язків з НАТО”, — сказав Коутс.

Київ, на думку директора Нацрозвідки, буде рішуче протистояти поступкам Москві, але у 2018 році майже напевно не поверне контроль над районами, що контролюються Росією, на сході України.

“Росія модулюватиме рівні насильства, щоб тиснути на Київ та оформити переговори на користь Москви. Росія буде працювати, щоб підірвати єдність Заходу щодо санкцій і підтримки Києва”, — йдеться в коментарі.

Нагадаємо, директор Національної розвідки США Деніел Коутс заявив, що внутрішні коливання в Україні можуть загрожувати заворушеннями і достроковими виборами.

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