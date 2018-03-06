Россия будет продолжать кампанию по дестабилизации усилий Киева по интеграции с ЕС - разведка США

КИЕВ. 6 марта. УНН. В 2018 году Россия будет продолжать кампанию по дестабилизации усилий Киева по интеграции с ЕС и укреплению связей с НАТО. Об этом говорится в письменных показаниях директора Национальной разведки Дэниэла Коутса конгрессу США на заседании сенатского комитета вооруженных сил по вопросу о мировых угрозах, передает УНН со ссылкой на документ.