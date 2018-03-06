Россия будет продолжать кампанию по дестабилизации усилий Киева по интеграции с ЕС - разведка США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В 2018 году Россия будет продолжать кампанию по дестабилизации усилий Киева по интеграции с ЕС и укреплению связей с НАТО. Об этом говорится в письменных показаниях директора Национальной разведки Дэниэла Коутса конгрессу США на заседании сенатского комитета вооруженных сил по вопросу о мировых угрозах, передает УНН со ссылкой на документ.
"Конфликт в восточной Украине, вероятно, будет оставаться незамеченным и будет отличаться колебанием уровня насилия. Масштабные наступления с обеих сторон вряд ли состоятся в 2018 году, хотя расчеты каждой из сторон могут измениться, если они увидят с другой стороны серьезный вызов статус-кво. Россия будет продолжать свою военную, политическую и экономическую дестабилизационную кампанию против Украины, чтобы подавить и, по возможности, предотвратить усилия Киева от интеграции с ЕС и укрепления связей с НАТО", - сказал Коутс.
Киев, по мнению директора Нацразведки, будет решительно противостоять уступкам Москве, но в 2018 году почти наверняка не вернет контроль над районами, контролируемыми Россией, на востоке Украины.
"Россия будет модулировать уровень насилия, чтобы давить на Киев и оформить переговоры в пользу Москвы. Россия будет работать, чтобы подорвать единство Запада по санкциям и поддержке Киева", - говорится в комментарии.
Напомним, директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что внутренние колебания в Украине могут угрожать беспорядками и досрочными выборами.