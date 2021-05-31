Росія продовжить обмеження авіасполучення з Туреччиною після 1 червня - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Росія продовжить обмеження авіасполучення з Туреччиною після 1 червня в рамках боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на свої джерела в оперативному штабі по боротьбі з коронавірусом, передає УНН.
Цитата
"Продовжили (обмеження на польоти до Туреччини)", - повідомив один зі співрозмовників ЗМІ.
Контекст
Росія з 15 квітня по 1 червня обмежила авіасполучення з Туреччиною через новий спалах коронавірусу.
Як відзначали представники туристичної галузі, відкриття туристичного сезону в Туреччині відсунули на невизначений термін, з огляду на припинення авіасполучення з Росією, що викликало закриття більшості турецьких готелів.
При цьому Туреччина заявляла про готовність відновити авіасполучення з Росією з 1 червня.