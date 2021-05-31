Росія продовжить обмеження авіасполучення з Туреччиною після 1 червня - ЗМІ

Цитата

"Продовжили (обмеження на польоти до Туреччини)", - повідомив один зі співрозмовників ЗМІ.

Контекст

Росія з 15 квітня по 1 червня обмежила авіасполучення з Туреччиною через новий спалах коронавірусу.

Як відзначали представники туристичної галузі, відкриття туристичного сезону в Туреччині відсунули на невизначений термін, з огляду на припинення авіасполучення з Росією, що викликало закриття більшості турецьких готелів.

При цьому Туреччина заявляла про готовність відновити авіасполучення з Росією з 1 червня.