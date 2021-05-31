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Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня - СМИ

Киев • УНН

 • 18463 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает УНН.

Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня - СМИ

Цитата

"Продлили (ограничение на полеты в Турцию)", - сообщил один из собеседников СМИ.

Контекст

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса.

Как отмечали представители туристической отрасли, открытие туристического сезона в Турции отодвинули на неопределенный срок, учитывая прекращение авиасообщения с Россией, что вызвало закрытие большинства турецких отелей.

При этом Турция заявляла о готовности возобновить авиасообщение с Россией с 1 июня.

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