росія продає золото в обхід санкцій Заходу – Bloomberg

Влітку 2022 року країни Великої Сімки та ЄС заблокували поставки російського золота на ринки й заборонили своїм компаніям торгувати металом в інших країнах. Та через відсутність вторинних санкцій, логістичним фірмам і торговцям з інших держав не перешкоджають працювати з російським ресурсом.



Компанії-лідери у царині світового транспортування дорогоцінних металів Brink’s Co. і Loomis припинили перевозити російські злитки після початку війни. Раніше масові поставки прямували до Лондона в сховища банківських установ JPMorgan Chase & Co і HSBC Holdings Plc – зараз частинами постачаються до Об’єднаних Арабських Еміратів, Гонконгу та Туреччини.



Російський ринок не може поглинути 20 мільярдів доларів, що видобуваються щороку. Отож залишену прогалину заповнили такі компанії як VPower Finance Security (Hong Kong) Ltd., яка заявляє про забезпечення готівки та золота для деяких із найбільших банків Китаю. Згідно з даними ImportGenius, у період з березня по серпень 2022 року через Гонконг було оброблено понад 300 мільйонів доларів російського золота.



Це лише частка російського золота на 1,2 мільярда доларів, поставленого JPMorgan лише за перші два місяці 2022 року, що свідчить про складність продажу великих обсягів відразу після початку війни. Але нові канали збуту допомагають, і шахтарі Polymetal International Plc і ПАТ «Полюс» змогли скоротити непродані запаси, створені ними в першій половині 2022 року.

ОАЕ стали основним новим напрямком для російського золота. Paloma Precious DMCC, трейдер із офісами у вільній зоні Дубаю та на ринку золота, імпортувала 109 мільйонів доларів.

Ще один дилер, Al Bahrain Jewellers LLC, вивіз із росії золото на 50 мільйонів доларів. Метал був отриманий через розташовану в Абу-Дабі дочірню компанію Open Mineral AG, торгову компанію, засновану колишніми керівниками Glencore Plc, основними акціонерами якої є суверенний фонд багатства Mubadala Investment Co.

Також, наприклад, Actava Trading DMCC, яка описує себе як трейдера врожаю, зосередженого на Чорноморському регіоні, імпортувала близько 25 мільйонів доларів російського золота.



Ще одним ключовим пунктом призначення злитків стала Туреччина: через аеропорт Стамбула пройшло близько 305 мільйонів доларів російського золота, свідчать дані ImportGenius.



Відбулися зміни і в тому, хто проводить транзакції в рф. Раніше в національному експорті домінували такі великі кредитори, як ПАТ «втб банк» і ПАТ «сбербанк», але санкції проти них призвели до того, що менші банки взяли більший контроль. Шахтарі та нафтопереробники також почали відігравати значнішу роль у постачанні. Санкції США, накладені на валютні резерви росії, вимусили кремль шукати альтернативи долару.

