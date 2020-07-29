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Росія повернула Україні ноту протесту через "морський парад" в окупованому Криму

Росія повернула Україні ноту протесту через "морський парад" в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Росія повернула Україні без розгляду ноту протесту через так званий "морський парад" в окупованому Севастополі. Про це заявили російським журналістам у середу в МЗС РФ, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Ми бачили цю заяву МЗС України. Згадана нота офіційно вступила на нашу адресу, ми у відповідності зі сформованою практикою - повернули її українській стороні без розгляду у зв'язку з тим, що Російська Федерація, будучи суверенною державою, має право організовувати на своїй території паради, святкування та інші заходи на свій розсуд, без погодження з іноземними державами", - заявили у дипвідомстві.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України раніше відреагувало на проведення так званого "військово-морського параду" підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації у тимчасово окупованому Севастополі 26 липня 2020 року і засудило мілітаризацію окупованого Криму. МЗС передало російській стороні відповідну ноту протесту.

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна звернулася до ООН через російський "військово-морський парад" в окупованому Криму.

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