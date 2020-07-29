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Россия вернула Украине ноту протеста из-за "морского парада" в оккупированном Крыму

Россия вернула Украине ноту протеста из-за "морского парада" в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 13763 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за так называемого "морского парада" в оккупированном Севастополе. Об этом заявили российским журналистам в среду в МИДе РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы видели это заявление МИДа Украины. Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой - вернули ее украинской стороне без рассмотрения в связи с тем, что Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами", - заявили в дипведомстве.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины ранее отреагировало на проведение так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота Российской Федерации во временно оккупированном Севастополе 26 июля 2020 года и осудило милитаризацию оккупированного Крыма. МИД передал российской стороне соответствующую ноту протеста.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина обратилась в ООН из-за российского "военно-морского парада" в оккупированном Крыму.

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