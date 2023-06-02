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росія посилює державний кордон курсантами – Генштаб

Київ • УНН

 • 313750 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. росія вирішила посилити державний кордон курсантами вищих військових навчальних закладів. До західного кордону рф відряджено близько 200 курсантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

росія посилює державний кордон курсантами – Генштаб

Цитата

«Військовим керівництвом російської федерації прийнято рішення щодо посилення державного кордону курсантами вищих військових навчальних закладів. Так, 31 травня, близько 200 курсантів ІІІ курсу озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами уже відряджено до західного кордону російської федерації під приводом проходження стажування», - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бої на Бєлгородщині: легіон "Свободи Росії" повідомив про обстріл армією рф авто з цивільними

Раніше

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 208 910 осіб, 3819 танків та сотень одиниць військової техніки.

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