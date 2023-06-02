росія посилює державний кордон курсантами – Генштаб

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«Військовим керівництвом російської федерації прийнято рішення щодо посилення державного кордону курсантами вищих військових навчальних закладів. Так, 31 травня, близько 200 курсантів ІІІ курсу озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами уже відряджено до західного кордону російської федерації під приводом проходження стажування», - йдеться в повідомленні.

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Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 208 910 осіб, 3819 танків та сотень одиниць військової техніки.