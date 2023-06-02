россия усиливает государственную границу курсантами - Генштаб

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«Военным руководством российской федерации принято решение об усилении государственной границы курсантами высших военных учебных заведений. Так, 31 мая, около 200 курсантов III курса вооруженных стрелковым оружием и гранатометами уже отправлены к западной границе российской федерации под предлогом прохождения стажировки», - говорится в сообщении.

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Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 208 910 человек, 3819 танков и сотен единиц военной техники.