росія поповнює свої війська за рахунок виведення найманців ПВК з Малі - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Воєнно-політичне керівництво росії, на фоні значних втрат на території України, шукає способи поповнення окупаційних військ за рахунок приватних військових компаній. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі, передає УНН.
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“Незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі. Крім того, російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні”, – йдеться у зведенні.
Деталі
Водночас наголошується, що ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням.
Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати.
Окрім цього, противник завдав до 10 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Доповнення
За даними розвідки Міністерства оборони Великої Британії, вʼязнів з ВІЛ і гепатитом С, яких російська приватна військова кампанія "вагнер" вербує на війну проти України, можуть залучити до будівництва 200-кілометрової "лінії оборони".