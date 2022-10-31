росія поповнює свої війська за рахунок виведення найманців ПВК з Малі - Генштаб

Цитата

“Незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі. Крім того, російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні”, – йдеться у зведенні.

Деталі

Водночас наголошується, що ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням.

Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати.

Окрім цього, противник завдав до 10 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Доповнення

За даними розвідки Міністерства оборони Великої Британії, вʼязнів з ВІЛ і гепатитом С, яких російська приватна військова кампанія "вагнер" вербує на війну проти України, можуть залучити до будівництва 200-кілометрової "лінії оборони".