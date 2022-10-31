россия пополняет свои войска за счет вывода наемников ЧВК из Мали - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Военно-политическое руководство россии, на фоне значительных потерь на территории Украины, ищет способы пополнения оккупационных войск за счет частных военных компаний. Как информирует Генеральный штаб ВСУ, принято решение о выводе контингента частных военных кампаний из Республики Мали, передает УНН.
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“Несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене, принято решение о выводе контингента частных военных кампаний из Республики Мали. Кроме того, российские военные наемники пытаются создать авиационную составляющую, которая может быть применена в Украине”, – говорится в сводке.
Детали
В то же время отмечается, что эффективность и обученность летчиков, использующих различные модификации Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению.
Кроме того, на мотивацию летного состава негативно влияют значительно сниженные, по сравнению с Сирией, выплаты.
Кроме этого, противник нанес до 10 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Дополнение
По данным разведки Министерства обороны Великобритании, заключенных с ВИЧ и гепатитом С, которых российская частная военная кампания "вагнер" вербует на войну против Украины, могут привлечь к строительству 200-километровой "линии обороны".