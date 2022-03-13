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Росія починає конструктивно розмовляти, конкретних результатів можна очікувати в лічені дні – ОП

Росія починає конструктивно розмовляти, конкретних результатів можна очікувати в лічені дні – ОП

Київ • УНН

 • 231949 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Росія починає конструктивно розмовляти з Україною, тож можна очікувати на якісь “конкретні результати” в лічені дні. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, пише УНН.

Цитата

“Хочу для розуміння трошки пояснити, що відбувається у переговорному процесі. Ви маєте зрозуміти головне: Росія набагато більш адекватно зараз сприймає навколишній світ, і набагато більш чутливо відноситься до тієї, скажімо, позиції України, яка доведена на полях боїв, і взагалі поведінкою України з точки зору захисту своїх інтересів”, - сказав Подоляк.

З його слів, пропозиції України - на столі, вони “дуже жорсткі” та стосуються перш за все відвода військ, припинення вогню тощо.

“Ми принципово не поступимось ні в яких позицях. Росія вже це розуміє, Росія починає конструктивно розмовляти і я думаю що на якісь конкретні результати ми вийдемо буквально в лічені дні”, - додав радник глави ОП.

Для розуміння. Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться своїми позиціями. Наші вимоги – закінчення війни та виведення російських військ. Бачу, що є розуміння цього процесу та діалог. pic.twitter.com/SNjpI9SQLl

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022

Додамо

Радник Офісу президента раніше розповів в інтерв'ю російському провладному виданню "Комерсант", що наступна зустріч переговорних делегацій буде 14-15 березня.

Раніше Подоляк повідомляв, що переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті.

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