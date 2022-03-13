Россия начинает конструктивно разговаривать, конкретных результатов можно ожидать в считанные дни - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Россия начинает конструктивно разговаривать с Украиной, поэтому можно ожидать каких-то ”конкретных результатов " в считанные дни. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет УНН.
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“Хочу для понимания немножко объяснить, что происходит в переговорном процессе. Вы должны понять главное: Россия гораздо более адекватно сейчас воспринимает окружающий мир, и гораздо более чутко относится к той, скажем, позиции Украины, которая доказана на полях сражений, и вообще поведением Украины с точки зрения защиты своих интересов”, - сказал Подоляк.
По его словам, предложения Украины - на столе, они “очень жесткие” и касаются прежде всего отвода войск, прекращения огня и т.д.
“Мы принципиально не уступим ни в каких позициях Россия уже это понимает, Россия начинает конструктивно разговаривать и я думаю что на какие-то конкретные результаты мы выйдем буквально в считанные дни”, - добавил советник главы ОП.
Для понимания. Представители РФ на переговорах уже не ультимативно что-то говорят, а внимательно слушают наши предложения. Украина не уступит свои позиции. Наши требования-окончание войны и вывод российских войск.pic.twitter.com/SNjpI9SQLl— Михаил Подоляк (@Podolyak_M)March 13, 2022
Добавим
Советник Офиса президента ранее рассказал в интервью российскому провластному изданию "Коммерсант", что следующая встреча переговорных делегаций будет 14-15 марта.
Ранее Подоляк сообщал, что переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате.