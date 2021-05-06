Росія почала поширювати дезінформацію про події у Врбетіце до офіційних заяв Чехії - глава розвідки

За його словами, росіяни заздалегідь знали, що у Чехії є докази причетності їхніх агентів до вибухів складів боєприпасів в 2014 році.

Цитата

“Ми чітко бачимо зростання активності різних проросійських соціальних мереж, дезінформацію і неправильне тлумачення фактів. Це було помітно навіть до фактичного оголошення справи. Так що росіяни були явно готові до цього і відповідним чином скорегували свою стратегію”, — сказав Берун.

Деталі

За словами глави розвідки, розслідування подій у Врбетіце залишається суворо конфіденційним. Спецслужби Чехії на сьогодні намагаються отримати якомога більше інформації про подію.

Контекст

Чехія звинувачує російські спецслужби в причетності до вибухів на складі боєприпасів під Врбетіце 16 жовтня 2014 року, в результаті яких загинули двоє людей.



Тоді, вибухнули десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. За день до вибуху складу в ньому знаходилися росіяни Олександр Петров і Руслан Бошіров, яких Велика Британія звинувачує в спробі отруїти колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.