Росія почала поширювати дезінформацію про події у Врбетіце до офіційних заяв Чехії - глава розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Проросійська кампанія з дезінформації, яка підриває чеську версію подій у справі про вибухи у Врбетіце, почала поширюватися через кіберпростір ще до того, як прем’єр-міністр країни Андрій Бабіш і віце-прем’єр Ян Гамачек оголосили про звіт громадськості. Про це в інтерв’ю чеському виданню Hospodářské noviny повідомив глава військової розвідки Ян Берун, передає УНН.
За його словами, росіяни заздалегідь знали, що у Чехії є докази причетності їхніх агентів до вибухів складів боєприпасів в 2014 році.
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“Ми чітко бачимо зростання активності різних проросійських соціальних мереж, дезінформацію і неправильне тлумачення фактів. Це було помітно навіть до фактичного оголошення справи. Так що росіяни були явно готові до цього і відповідним чином скорегували свою стратегію”, — сказав Берун.
Деталі
За словами глави розвідки, розслідування подій у Врбетіце залишається суворо конфіденційним. Спецслужби Чехії на сьогодні намагаються отримати якомога більше інформації про подію.
Контекст
Чехія звинувачує російські спецслужби в причетності до вибухів на складі боєприпасів під Врбетіце 16 жовтня 2014 року, в результаті яких загинули двоє людей.
Тоді, вибухнули десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. За день до вибуху складу в ньому знаходилися росіяни Олександр Петров і Руслан Бошіров, яких Велика Британія звинувачує в спробі отруїти колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.