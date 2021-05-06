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Россия начала распространять дезинформацию о событиях во Врбетице до офицальных заявлений Чехии - глава разведки

Россия начала распространять дезинформацию о событиях во Врбетице до офицальных заявлений Чехии - глава разведки

Киев  •  УНН

 • 16417 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Пророссийская кампания по дезинформации, подрывающая чешскую версию событий в деле о взрывах во Врбетице, начала распространяться через киберпространство еще до того, как премьер-министр страны Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек объявили об отчете общественности. Об этом в интервью чешскому изданию Hospodářské noviny сообщил глава военной разведки Ян Берун, передает УНН.

По его словам, россияне заранее знали, что у Чехии есть доказательства причастности их агентов к взрывам складов боеприпасов в 2014 году.

Цитата

“Мы четко видим рост активности различных пророссийских социальных сетей, дезинформацию и неверное толкование фактов. Это было заметно даже до фактического объявления дела. Так что россияне были явно готовы к этому и соответствующим образом скорректировали свою стратегию”, — сказал Берун.

Детали

По словам главы разведки, расследование событий во Врбетице остается строго конфиденциальным. Спецслужбы Чехии на сегодня пытаются получить как можно больше информации о произошедшем.

Контекст

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов под Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которых погибли два человека.

Тогда, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. За день до взрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

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