Росія планує випустити пам'ятні монети із зображенням Керчі і Севастополя
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Центральний Банк Росії у 2017 році запланував випустити низку пам'ятних монет, на яких будуть зображені відомі особистості, міста й архітектурні пам'ятки Криму, передає УНН з посиланням на "Крим.Реалії".
Згідно з планом, планується випуск сувенірних монет із недорогоцінних металів — сталь із нікелевим гальванічним покриттям, номіналом два рублі. На монетах планують зобразити кримські міста-герої Керч і Севастополь.
За інформацією банку, 2017 року в серії “Видатні особистості Росії” буде випущена срібна двухрублева монета з “Художник І.К. Айвазовський”, до 200-річчя від дня його народження.
У серії “Пам’ятки архітектури Росії” випустять срібну монету “Монастир Сурб-Хач”.
У банку відзначають, що тиражем до тисячі штук, а також із дорогоцінного металу (срібло-925, номінал — 25 рублів) з’явиться пам’ятна монета “Херсонес Таврійський”.