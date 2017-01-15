Россия планирует выпустить памятные монеты с изображением Керчи и Севастополя
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Центральный Банк России в 2017 году запланировал выпустить ряд памятных монет, на которых будут изображены известные личности, города и архитектурные памятники Крыма, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии" .
Согласно плану, планируется выпуск сувенирных монет из недрагоценных металлов - сталь с никелевым гальваническим покрытием, номиналом два рубля. На монетах планируют изобразить крымские города-герои Керчь и Севастополь.
По информации банка, 2017 в серии "Выдающиеся личности России" будет выпущена серебряная двухрублевая монета "Художник И.К. Айвазовский ", к 200-летию со дня его рождения.
В серии "Памятники архитектуры России" выпустят серебряную монету "Монастырь Сурб-Хач".
В банке отмечают, что тиражом до тысячи штук, а также из драгоценного металла (серебро-925, номинал - 25 рублей) появится памятная монета "Херсонес Таврический".