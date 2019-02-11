Росія планує відключити весь інтернет в рамках підготовки до кібервійни - BBC

Тестове відключення інтернету, яке повинно пройти до квітня цього року, покаже, що передача даних між організаціями і громадянами Росії, залишаються всередині країни, а не направляються в інші країни.

Так, в минулому році в російський парламент був внесений законопроект, що пропонує технічні зміни, необхідні для того, щоб російський інтернет працював самостійно.

Повідомляється, що 1 квітня був встановлений крайній термін для подання поправок до законопроекту під назвою Національна програма "Цифрова економіка Російської Федерації", проте, як повідомляється, терміни проведення випробувань ще не визначені.

Відповідно до закону, російські інтернет-провайдери повинні будуть забезпечити незалежність інтернет-простору Рунету, якщо іноземні держави спробують ізолювати націю в Інтернеті.

Як повідомляв УНН, хакери, що швидше за все співробітничають з Росією, нарощують зусилля для зриву виборів президента України за допомогою кібератак на сервери ЦВК і персональні комп'ютери працівників ЦВК.