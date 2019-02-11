Россия планирует отключить весь интернет в рамках подготовки к кибервойне - BBC
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Россия намерена временно отключиться от Интернета в рамках подготовки к потенциальной кибервойне в будущем. Об этом пишет издание BBC, сообщает УНН.
Тестовое отключение интернета, которое должно пройти до апреля этого года, покажет, что данные, передаваемые между организациями и гражданами России, остаются внутри страны, а не направляются в другие страны.
Так, в прошлом году в российский парламент был внесен законопроект, предписывающий технические изменения, необходимые для того, чтобы российский интернет работал самостоятельно.
Сообщается, что 1 апреля был установлен крайний срок для представления поправок к законопроекту под названием Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации", однако, как сообщается, сроки проведения испытаний еще не определены.
Согласно закону, российские интернет-провайдеры должны будут обеспечить независимость интернет-пространства Рунета, если иностранные державы попытаются изолировать нацию в Интернете.
Как сообщал УНН, хакеры, скорее всего, сотрудничающие с Россией, наращивают усилия для срыва выборов президента Украины с помощью кибератак на сервера ЦИК и персональные компьютеры работников ЦИК.