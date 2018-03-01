Росія планує узаконити криптовалюту до літа

КИЇВ. 2 березня. УНН. Цього місяця на розгляд до Держдуми внесуть законопроекти про цифрові активи. Про це заявив голова Експертної ради з економіки та підприємництва Молодіжного парламенту при Держдумі Олексій Мостовщиков, передає УНН з посиланням на парламентську газету Федеральних Зборів РФ.