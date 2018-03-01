Росія планує узаконити криптовалюту до літа
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Цього місяця на розгляд до Держдуми внесуть законопроекти про цифрові активи. Про це заявив голова Експертної ради з економіки та підприємництва Молодіжного парламенту при Держдумі Олексій Мостовщиков, передає УНН з посиланням на парламентську газету Федеральних Зборів РФ.
"Потрібно надати можливість займатися майнінгом юридичним особам і індивідуальним підприємцям. А фізичним особам дозволити входити в пули, що створюються юрособами, або вести діяльність з видобутку криптовалюти, що не потрапляє під критерії промислового майнінгу", - повідомив він.
За попередніми прогнозами, відповідні закони повинні бути ухвалені до 1 липня 2018 року.
Сьогодні розроблені вже два законопроекти з регулювання технології блокчейн: Центральний банк підготував проект закону "Про альтернативні способи залучення інвестицій (краудфандінг)", Міністерство фінансів - "Про цифрові фінансові активи". Документи встановлюють правові основи первинного випуску токенів (ICO) в Росії і регулюють обіг криптовалюти, здійснення Майнінгу і проведення ICO.
Відзначається, що основні позиції з регулювання цифрових грошей між Банком Росії і Мінфіном вже узгоджені.
У той же час, Україна ще не визначилася в питанні регулювання ринку криптовалюти.
В українському парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, а нещодавно було ухвалено рішення об'єднати їх в один документ.
Автором одного із законопроектів про криптовалюту є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (його нещодавно звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). До авторського колективу свого документа ("Про стимулювання ринку криптовалюти і її похідних" (№ 7183-1) він включив свою подругу - Анастасію Байбородіну.
Разом з тим, експерти Bitcoin Foundation назвали документ "радикала" безглуздим і популістським. А за даними ЗМІ, законопроект Рибалки (№ 7183-1) взагалі "списаний" у російських чиновників.