Росія планує узаконити криптовалюту до літа

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Цього місяця на розгляд до Держдуми внесуть законопроекти про цифрові активи. Про це заявив голова Експертної ради з економіки та підприємництва Молодіжного парламенту при Держдумі Олексій Мостовщиков, передає УНН з посиланням на парламентську газету Федеральних Зборів РФ.

"Потрібно надати можливість займатися майнінгом юридичним особам і індивідуальним підприємцям. А фізичним особам дозволити входити в пули, що створюються юрособами, або вести діяльність з видобутку криптовалюти, що не потрапляє під критерії промислового майнінгу", - повідомив він.

За попередніми прогнозами, відповідні закони повинні бути ухвалені до 1 липня 2018 року.

Сьогодні розроблені вже два законопроекти з регулювання технології блокчейн: Центральний банк підготував проект закону "Про альтернативні способи залучення інвестицій (краудфандінг)", Міністерство фінансів - "Про цифрові фінансові активи". Документи встановлюють правові основи первинного випуску токенів (ICO) в Росії і регулюють обіг криптовалюти, здійснення Майнінгу і проведення ICO.

Відзначається, що основні позиції з регулювання цифрових грошей між Банком Росії і Мінфіном вже узгоджені.

У той же час, Україна ще не визначилася в питанні регулювання ринку криптовалюти.

В українському парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, а нещодавно було ухвалено рішення об'єднати їх в один документ.

Автором одного із законопроектів про криптовалюту є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (його нещодавно звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). До авторського колективу свого документа ("Про стимулювання ринку криптовалюти і її похідних" (№ 7183-1) він включив свою подругу - Анастасію Байбородіну.

Разом з тим, експерти Bitcoin Foundation назвали документ "радикала" безглуздим і популістським. А за даними ЗМІ, законопроект Рибалки (№ 7183-1) взагалі "списаний" у російських чиновників.

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