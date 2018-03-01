Россия планирует узаконить криптовалюту к лету

“Нужно предоставить возможность заниматься майнингом юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. А физическим лицам позволить входить в пулы, создаваемые юрлицами, либо вести деятельность по добыче криптовалют, не попадающую под критерии промышленного майнинга”, — сообщил он.

По предварительным прогнозам, соответствующие законы должны быть приняты к 1 июля 2018 года.

Сегодня разработаны уже два законопроекта по регулированию технологии блокчейн: Центральный банк подготовил проект закона “Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)”, Министерство финансов — “О цифровых финансовых активах”. Документы устанавливают правовые основы первичного выпуска токенов (ICO) в России и регулируют оборот криптовалюты, осуществление майнинга и проведения ICO.

Отмечается, что основные позиции по регулированию цифровых денег между Банком России и Минфином уже согласованы.

В то же время, Украина пока еще не определилась в вопросе регулирования рынка криптовалют.

В украинском парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалюте является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (его недавно уволили с должности председателя финансового комитета ВР). В авторский коллектив своего документа (“О стимулировании рынка криптовалют и ее производных” (№ 7183-1) он включил свою подругу — Анастасию Байбородину.

Вместе с тем, эксперты Bitcoin Foundation назвали документ “радикала” бессмысленным и популистским. А по данным СМИ, законопроект Рыбалки (№ 7183-1) и вовсе — “списан” у российских чиновников.