Россия планирует узаконить криптовалюту к лету

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. В этом месяце на рассмотрение в Госдуму внесут законопроекты о цифровых активах. Об этом заявил председатель Экспертного совета по экономике и предпринимательству Молодёжного парламента при Госдуме Алексей Мостовщиков, передает УНН со ссылкой на парламентскую газету Федерального Собрания РФ.

“Нужно предоставить возможность заниматься майнингом юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. А физическим лицам позволить входить в пулы, создаваемые юрлицами, либо вести деятельность по добыче криптовалют, не попадающую под критерии промышленного майнинга”, — сообщил он.

По предварительным прогнозам, соответствующие законы должны быть приняты к 1 июля 2018 года.

Сегодня разработаны уже два законопроекта по регулированию технологии блокчейн: Центральный банк подготовил проект закона “Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)”, Министерство финансов — “О цифровых финансовых активах”. Документы устанавливают правовые основы первичного выпуска токенов (ICO) в России и регулируют оборот криптовалюты, осуществление майнинга и проведения ICO.

Отмечается, что основные позиции по регулированию цифровых денег между Банком России и Минфином уже согласованы.

В то же время, Украина пока еще не определилась в вопросе регулирования рынка криптовалют.

В украинском парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалюте является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (его недавно уволили с должности председателя финансового комитета ВР). В авторский коллектив своего документа (“О стимулировании рынка криптовалют и ее производных” (№ 7183-1) он включил свою подругу — Анастасию Байбородину.

Вместе с тем, эксперты Bitcoin Foundation назвали документ “радикала” бессмысленным и популистским. А по данным СМИ, законопроект Рыбалки (№ 7183-1) и вовсе — “списан” у российских чиновников.

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