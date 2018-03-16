Росія планує скоротити британський дипперсонал на 40 відсотків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Посол Росії в Лондоні Олександр Яковенко заявив, що у зв'язку з рішенням британської влади вислати російських дипломатів, РФ планує скорочення персоналу посольства Великобританії на 40%, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
“Це (висилка російських дипломатів — ред.) зpобить серйозний вплив на роботу посольства. Це приблизно скорочення персоналу на 40 відсотків. Для такого невеликого посольства в порівнянні з іншими європейськими державами, це досить багато. Але це життя, ми будемо працювати і в зменшеному складі”, — заявив О.Яковенко в ефірі російського телеканалу.
Нагадаємо, Велика Британія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на ситуацію, яка виникла у зв’язку з отруєнням колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.
15 березня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія незабаром вишле британських дипломатів у відповідь на аналогічне рішення Британії.