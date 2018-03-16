Россия планирует сократить британский дипперсонал на 40 процентов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что в связи с решением британских властей выслать российских дипломатов, РФ планирует сокращение персонала посольства Великобритании на 40%, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Это (высылка российских дипломатов - ред.) осуществит серьезное влияние на работу посольства. Это примерно сокращение персонала на 40 процентов. Для такого небольшого посольства по сравнению с другими европейскими государствами, это довольно много. Но это жизнь, мы будем работать и в уменьшенном составе", - заявил А.Яковенко в эфире российского телеканала.
Напомним, Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на ситуацию, которая возникла в связи с отравлением бывшего двойного шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии.
15 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вскоре вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Великобритании.