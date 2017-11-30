Росія планує розмістити в Криму радіолокаційну станцію

"У найближчі роки", - сказав він, відповідаючи він на відповідне запитання.

При цьому він вказав, що, можливо, це буде 2020 рік.

У функції системи попередження про ракетний напад (СПРН), основу радіолокаційних засобів наземного ешелону якої складають РЛС нового покоління типу "Воронеж", входить отримання оперативної інформації про пуски і траєкторії ракет для попередження про ракетний напад на пункти державного і військового управління.

Також система отримує дані про космічні об'єкти для контролю космічного простору.

Як повідомляв УНН, в Академії СБУ дослідили, як в Росії виправдовують анексію Криму.