Россия планирует разместить в Крыму радиолокационную станцию

"В ближайшие годы", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках размещения станции.

Он отметил, что, возможно, это произойдет в 2020 году.

В функции системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), основу радиолокационных средств наземного эшелона которой составляют РЛС нового поколения типа "Воронеж", выходит получение оперативной информации о пусках и траектории ракет для предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления.

Также система получает данные о космических объектах для контроля космического пространства.

Как сообщал УНН, в Академии СБУ исследовали, как в России оправдывают аннексию Крыма.