Россия планирует разместить в Крыму радиолокационную станцию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Россия планирует в ближайшие годы развернуть в оккупированном Крыму радиолокационную станцию "Воронеж-СМ". Об этом сообщил генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении РФ Сергей Боев, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В ближайшие годы", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках размещения станции.
Он отметил, что, возможно, это произойдет в 2020 году.
В функции системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), основу радиолокационных средств наземного эшелона которой составляют РЛС нового поколения типа "Воронеж", выходит получение оперативной информации о пусках и траектории ракет для предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления.
Также система получает данные о космических объектах для контроля космического пространства.
Как сообщал УНН, в Академии СБУ исследовали, как в России оправдывают аннексию Крыма.