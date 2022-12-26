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росія планує перейти з УЄФА до Азіатської конфедерації футболу - ЗМІ

росія планує перейти з УЄФА до Азіатської конфедерації футболу - ЗМІ

Київ • УНН

 • 761360 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Російський футбольний союз (рфс) розглядає питання переходу з УЄФА до Азіатської конфедерації футболу. Відповідне рішення можуть прийняти на засіданні завтра, 27 грудня, повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

За інформацією ЗМІ, рішення про перехід до Азії поки не прийнято остаточно, але його планують узгодити до 31 грудня. Як пояснив віцепрезидент рфс денис соловйов, поспішність такого кроку пов'язана з тим, щоб встигнути подати заяву про вихід з УЄФА, інакше її можуть прийняти до розгляду лише у липні 2024-го. Якщо ж рішення приймуть до кінця цього року, рфс повідомить УЄФА, і питання розглянуть протягом пів року. 

Зазначається, що причиною такого кроку є санкції проти росії, через які наразі клуби рф не можуть брати участі у у єврокубках, а збірні різного віку можуть грати лише контрольні матчі.

Нагадаємо

Наприкінці жовтня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко виступив за виключення росії та ірану зі світової асоціації ФІФА.

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