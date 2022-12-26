росія планує перейти з УЄФА до Азіатської конфедерації футболу - ЗМІ

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За інформацією ЗМІ, рішення про перехід до Азії поки не прийнято остаточно, але його планують узгодити до 31 грудня. Як пояснив віцепрезидент рфс денис соловйов, поспішність такого кроку пов'язана з тим, щоб встигнути подати заяву про вихід з УЄФА, інакше її можуть прийняти до розгляду лише у липні 2024-го. Якщо ж рішення приймуть до кінця цього року, рфс повідомить УЄФА, і питання розглянуть протягом пів року.

Зазначається, що причиною такого кроку є санкції проти росії, через які наразі клуби рф не можуть брати участі у у єврокубках, а збірні різного віку можуть грати лише контрольні матчі.

Нагадаємо

Наприкінці жовтня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко виступив за виключення росії та ірану зі світової асоціації ФІФА.