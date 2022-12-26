россия планирует перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола - СМИ

Детали

По информации СМИ, решение о переходе в Азию пока не принято окончательно, но его планируют согласовать до 31 декабря. Как пояснил вице-президент рфс денис соловьев, поспешность такого шага связана с тем, чтобы успеть подать заявление о выходе из УЕФА, иначе его могут принять к рассмотрению только в июле 2024-го. Если же решение примут до конца этого года, россия уведомит УЕФА, и вопрос будет рассмотрен в течение полугода.

Отмечается, что причиной такого шага являются санкции против россии, из-за которых в настоящее время клубы рф не могут участвовать в еврокубках, а сборные всех возрастов могут играть только контрольные матчи.

Напомним

В конце октября президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко выступил за исключение россии и Ирана из мировой ассоциации ФИФА.