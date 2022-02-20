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Росія планує найбільшу війну в Європі з 1945 року - Борис Джонсон

Росія планує найбільшу війну в Європі з 1945 року - Борис Джонсон

Київ • УНН

 • 313550 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Росія планує розв'язати найбільшу війну в Європі з 1945 року, сказав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на полях Мюнхенської конференції в інтерв'ю BBC, повна версія якого буде оприлюднена пізніше в неділю, пише УНН.

Цитата

"Є всі ознаки того, що план в деякому сенсі вже почався", - зазначив прем'єр.

Деталі

За словами Джонсона, розвідка передбачає, що Росія має намір почати вторгнення, яке оточить столицю України Київ.

Він також вказав, що Велика Британія введе ще більш далекосяжні санкції проти Росії, ніж передбачалося раніше. Джонсон сказав, що Велика Британія і США зупинять російські компанії, які "торгують у фунтах і доларах" - крок, який, за його словами "дуже сильно вдарить" своїми наслідками.

На питання, чи вважається все ще неминучим російське вторгнення, прем'єр сказав: "Боюся, що саме на це вказують докази, їх вже не виправити".

"Справа в тому, що за всіма ознаками, план вже в якомусь сенсі почався", - зазначив він.

Прем'єр-міністр сказав, що президент США Джо Байден повідомив західним лідерам, що розвідка передбачає, що російські війська планують не просто увійти в Україну зі Сходу, через Донбас, а й з Білорусі та околиць Києва.

Цитата

"Я боюся, що план, який ми бачимо, призначений для чогось, що може стати дійсно найбільшою війною в Європі з 1945 року тільки з точки зору масштабу", — дадав прем'єр.

Додамо

Перед відвідуванням Мюнхенської конференції з безпеки Джонсон заявив, що у Заходу все ще є шанс уникнути кровопролиття і війни, але для цього буде потрібна переважна демонстрація єдності і солідарності.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу на конференції безпеки в Мюнхені заявив, що в НАТО не бачать жодних ознак деескалації на українсько-російському кордоні, а Росія навпаки продовжує накопичувати війська на кордонах.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський напередодні виступив на Мюнхенській конференції безпеки і провів зустріч з британським прем'єром.

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