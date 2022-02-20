Россия планирует крупнейшую войну в Европе с 1945 года – Борис Джонсон

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"Есть все признаки того, что план в некотором смысле уже начался", - отметил премьер.

Детали

По словам Джонсона, разведка предполагает, что Россия намерена начать вторжение, которое окружит столицу Украины Киев.

Он также указал, что Великобритания введет еще более далеко идущие санкции против России, чем предполагалось ранее. Джонсон сказал, что Великобритания и США остановят российские компании, что "торгуют в фунтах и долларах" - шаг, который, по его словам, "очень сильно ударит" своими последствиями.

На вопрос, считается ли все еще неизбежным российское вторжение, премьер сказал: "Боюсь, что именно на это указывают улики, их уже не исправить".

"Дело в том, что по всем признакам, план уже в каком-то смысле начался", - отметил он.

Премьер-министр сказал, что президент США Джо Байден сообщил западным лидерам, что разведка предполагает, что российские войска планируют не просто войти в Украину с востока, через Донбасс, но и из Беларуси и окрестностей Киева.

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"Я боюсь, что план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба", — добавил премьер.

Добавим

Перед посещением Мюнхенской конференции по безопасности Джонсон заявил, что у Запада все еще есть шанс избежать кровопролития и войны, но для этого потребуется подавляющая демонстрация единства и солидарности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления на конференции безопасности в Мюнхене заявил, что в НАТО не видят никаких признаков деэскалации на украинско-российской границе, а Россия наоборот продолжает накапливать войска на границах.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский накануне выступил на Мюнхенской конференции безопасности и провел встречу с британским премьером.