росія після нічної атаки зменшила кількість ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. росія після нічної атаки на Україну зменшила кількість кораблів-носіїв ракет типу "Калібр" у Чорному морі, повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров у Telegram, пише УНН.
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"Наразі корабельне угруповання ворога складається з 8 одиниць, підводний ракетоносій заведено в пункт базування. На службі лишаються 3 надводних, із сумарним залпом близько 20 "Калібрів", - написав Назаров.
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Він зауважив, що перед цим, уночі, ворог збільшив кількість кораблів в Чорному морі до 11: "під час атаки до підводного човна додалися ще 3 надводних ракетоносії". З його слів, з Чорного моря було зафіксовано 6 пусків "Калібрів". "3 ракети силами ППО знищено в небі над Миколаївщиною", - вказав Назаров.
Але, нагадав він, є влучання в приватне промислове підприємство Криворіжжя. "Пошкоджено виробничі потужності, зруйновано адмінбудівлі. 1 постраждалу цивільну особу госпіталізували", - зазначив Назаров.
"Рівень загрози ракетного удару залишається високим, нагадуємо: не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, слід оперативно переходити в укриття!" - підкреслив він.
При цьому речник ОК "Південь" повідомив, що ворог активізує повітряну розвідку на Миколаївському напрямку. "Кілька днів поспіль ми нищимо безпілотних шпигунів і за минулу добу також відмінусовано «Орлан-10» на Миколаївщині", - повідомив він.
"Оперативна обстановка в зоні відповідальності залишається напружено складною. Сили оборони півдня продовжують контрбатарейну боротьбу", - вказав Назаров.
Нагадаємо
У небі над Україною за ніч знищено 16 з 22 ворожих "шахедів" і три "Калібри".