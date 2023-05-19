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росія після нічної атаки зменшила кількість ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі

росія після нічної атаки зменшила кількість ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі

Київ • УНН

 • 496066 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. росія після нічної атаки на Україну зменшила кількість кораблів-носіїв ракет типу "Калібр" у Чорному морі, повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Наразі корабельне угруповання ворога складається з 8 одиниць, підводний ракетоносій заведено в пункт базування. На службі лишаються 3 надводних, із сумарним залпом близько 20 "Калібрів", - написав Назаров.

Деталі

Він зауважив, що перед цим, уночі, ворог збільшив кількість кораблів в Чорному морі до 11: "під час атаки до підводного човна додалися ще 3 надводних ракетоносії". З його слів, з Чорного моря було зафіксовано 6 пусків "Калібрів". "3 ракети силами ППО знищено в небі над Миколаївщиною", - вказав Назаров.

Але, нагадав він, є влучання в приватне промислове підприємство Криворіжжя. "Пошкоджено виробничі потужності, зруйновано адмінбудівлі. 1 постраждалу цивільну особу госпіталізували", - зазначив Назаров.

"Рівень загрози ракетного удару залишається високим, нагадуємо: не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, слід оперативно переходити в укриття!" - підкреслив він.

При цьому речник ОК "Південь" повідомив, що ворог активізує повітряну розвідку на Миколаївському напрямку. "Кілька днів поспіль ми нищимо безпілотних шпигунів і за минулу добу також відмінусовано «Орлан-10» на Миколаївщині", - повідомив він.

"Оперативна обстановка в зоні відповідальності залишається напружено складною. Сили оборони півдня продовжують контрбатарейну боротьбу", - вказав Назаров.

Нагадаємо

У небі над Україною за ніч знищено 16 з 22 ворожих "шахедів" і три "Калібри".

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