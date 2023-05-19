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россия после ночной атаки уменьшила количество ракетоносителей "Калибров" в Черном море

россия после ночной атаки уменьшила количество ракетоносителей "Калибров" в Черном море

Киев • УНН

 • 496066 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. россия после ночной атаки на Украину уменьшила количество кораблей-носителей ракет типа "Калибр" в Черном море, сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Сейчас корабельная группировка врага состоит из 8 единиц, подводный ракетоноситель заведен в пункт базирования. На службе остаются 3 надводных, с суммарным залпом около 20 "Калибров", - написал Назаров.

Детали

Он отметил, что перед этим, ночью, враг увеличил количество кораблей в Черном море до 11: "Во время атаки к подводной лодке добавились еще 3 надводных ракетоносителя". По его словам, с Черного моря было зафиксировано 6 пусков "Калибров". "3 ракеты силами ПВО уничтожены в небе над Николаевской областью", - указал Назаров.

Но, напомнил он, есть попадание в частное промышленное предприятие Криворожья. "Повреждены производственные мощности, разрушены админздания. 1 пострадавшее гражданское лицо госпитализировали", - отметил Назаров.

"Уровень угрозы ракетного удара остается высоким, напоминаем: не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги, следует оперативно переходить в укрытие!" – подчеркнул он.

При этом представитель ОК "Юг" сообщил, что враг активизирует воздушную разведку на Николаевском направлении. "Несколько дней подряд мы уничтожаем беспилотных шпионов и за прошедшие сутки также отминусовано "Орлан-10" в Николаевской области", - сообщил он.

"Оперативная обстановка в зоне ответственности остается напряженно сложной. Силы обороны юга продолжают контрбатарейную борьбу", – указал Назаров.

Напомним

В небе над Украиной за ночь уничтожены 16 из 22 вражеских "шахедов" и три "Калибра".

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