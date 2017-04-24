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Росія піднялась на третє місце у рейтингу країн із найбільшими військовими витратами

Росія піднялась на третє місце у рейтингу країн із найбільшими військовими витратами

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Росія збільшила свої військові витрати у 2016 році до 69,2 млрд дол., змістивши з третього місця Саудівську Аравію у відповідному рейтингу. Таку інформацію Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем світу (SIPRI) оприлюднив у своєму прес-релізі, передає УНН.

“РФ збільшила свої витрати на 5,9% у 2016 році до 69,2 млрд дол. і опинилася на третьому місці у рейтину країн із найвищими воєнними витратами”, — йдеться у прес-релізі.

Повідомляються, що Саудівська Аравія, яка раніше посідала третє місце, зменшила свої витрати у 2016 році на 30% до 63,7 млрд дол.

Згідно з рейтингом, наразі США залишаються країною із найбільшими щорічними витратами на озброєння у світі. З 2015 року вони зросли на 1,7 % і становили 611 млрд дол.

Друге місце посів Китай, у якого витрати зросли на 5,4% та склали 215 млрд дол.

На п’ятому місті, у рейтингу країн із найвищими військовими витратами у 2016 році — Індія із показником 55,9 млрд дол.

Загалом, як зазначається, світові військові витрати зростали починаючи з 2015 року, і в 2016 році склали 1686 млрд дол. Таке зростання спостерігалося вперше з 2011 року, коли витрати досягли свого піку в 1699 млрд дол. Тенденції зростання або зниження військових витрат значно різняться між регіонами.

Так, витрати продовжували зростати в Азії і Океанії, Північній Африці, Центральній і Східній Європі. А в Центральній Америці, країнах Карибського басейну, на Близькому Сході, Південній Америці і в країнах Африки, на південь від Сахари, витрати скоротилися.

Як повідомляв УНН, палата представників США затвердила військові витрати з 150 млн дол. допомоги Україні.

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