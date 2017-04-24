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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31246 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98369 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150515 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114128 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115001 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111629 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Россия поднялась на третье место в рейтинге стран с наибольшими военными расходами

Россия поднялась на третье место в рейтинге стран с наибольшими военными расходами

Киев  •  УНН

 • 13211 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Россия увеличила свои военные расходы в 2016 году к 69,2 млрд долл., сместив с третьего места Саудовскую Аравию в соответствующем рейтинге. Такую информацию Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал в своем пресс-релизе, передает УНН.

"РФ увеличила свои расходы на 5,9% в 2016 году до 69,2 млрд долл. и оказалась на третьем месте в рейтину стран с самыми высокими военными расходами ", - говорится в пресс-релизе.

Сообщаются, что Саудовская Аравия, которая ранее занимала третье место, уменьшила свои расходы в 2016 году на 30% до 63,7 млрд долл.

Согласно рейтингу, пока США остаются страной с наибольшими ежегодными затратами на вооружение в мире. С 2015 года они выросли на 1,7% и составили 611 млрд долл.

Второе место занял Китай, у которого расходы выросли на 5,4% и составили 215 млрд долл.

На пятом месте, в рейтинге стран с самыми высокими военными расходами в 2016 году - Индия с показателем 55,9 млрд долл.

В общем, как говорится, мировые военные расходы росли начиная с 2015 года, и в 2016 году составили 1686 млрд долл. Такой рост наблюдался впервые с 2011 года, когда расходы достигли своего пика в 1699 млрд долл. Тенденции роста или снижения военных расходов существенно различаются между регионами.

Так, расходы продолжали расти в Азии и Океании, Северной Африке, Центральной и Восточной Европе. А в Центральной Америке, странах Карибского бассейна, на Ближнем Востоке, Южной Америке и в странах Африки к югу от Сахары расходы сократились.

Как сообщал УНН, палата представителей США утвердила военные расходы с 150 млн долл. помощи Украине.

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