Россия поднялась на третье место в рейтинге стран с наибольшими военными расходами

"РФ увеличила свои расходы на 5,9% в 2016 году до 69,2 млрд долл. и оказалась на третьем месте в рейтину стран с самыми высокими военными расходами ", - говорится в пресс-релизе.

Сообщаются, что Саудовская Аравия, которая ранее занимала третье место, уменьшила свои расходы в 2016 году на 30% до 63,7 млрд долл.

Согласно рейтингу, пока США остаются страной с наибольшими ежегодными затратами на вооружение в мире. С 2015 года они выросли на 1,7% и составили 611 млрд долл.

Второе место занял Китай, у которого расходы выросли на 5,4% и составили 215 млрд долл.

На пятом месте, в рейтинге стран с самыми высокими военными расходами в 2016 году - Индия с показателем 55,9 млрд долл.

В общем, как говорится, мировые военные расходы росли начиная с 2015 года, и в 2016 году составили 1686 млрд долл. Такой рост наблюдался впервые с 2011 года, когда расходы достигли своего пика в 1699 млрд долл. Тенденции роста или снижения военных расходов существенно различаются между регионами.

Так, расходы продолжали расти в Азии и Океании, Северной Африке, Центральной и Восточной Европе. А в Центральной Америке, странах Карибского бассейна, на Ближнем Востоке, Южной Америке и в странах Африки к югу от Сахары расходы сократились.

Как сообщал УНН, палата представителей США утвердила военные расходы с 150 млн долл. помощи Украине.