Росія переслідує 130 українців за політичними мотивами - Офіс Омбудсмена

“На сьогодні кількість громадян України, переслідуваних Росією за політичними мотивами, становить 130 осіб… Із них – 111 (у тому числі 76 кримських татар) тримають у місцях позбавлення волі (виправних колоніях та слідчих ізоляторах), а 19 – обмежені в свободі пересування (засуджені умовно, перебувають під домашнім арештом, на примусовому лікуванні, під адміністративним наглядом)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість громадян України, яких незаконно тримають у Росії і тимчасово окупованому Криму, постійно змінюється, адже окупаційна влада продовжує затримувати і відкривати нові сфабриковані кримінальні справи. Уповноважений отримує нові звернення від родичів, адвокатів, правозахисних організацій щодо вжиття заходів для їх звільнення.

“У вересні та жовтні троє громадян України були звільнені з місць позбавлення волі”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні 2020 року Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що 133 громадянина України, в тому числі 97 кримських татар, переслідуються РФ за політичними мотивами.