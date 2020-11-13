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Росія переслідує 130 українців за політичними мотивами - Офіс Омбудсмена

Росія переслідує 130 українців за політичними мотивами - Офіс Омбудсмена

Київ • УНН

 • 12572 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Російська Федерація за політичними мотивами переслідує 130 громадян України. З них 111 тримають у місцях позбавлення волі. Про це повідомили у секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

“На сьогодні кількість громадян України, переслідуваних Росією за політичними мотивами, становить 130 осіб… Із них – 111 (у тому числі 76 кримських татар) тримають у місцях позбавлення волі (виправних колоніях та слідчих ізоляторах), а 19 – обмежені в свободі пересування (засуджені умовно, перебувають під домашнім арештом, на примусовому лікуванні, під адміністративним наглядом)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість громадян України, яких незаконно тримають у Росії і тимчасово окупованому Криму, постійно змінюється, адже окупаційна влада продовжує затримувати і відкривати нові сфабриковані кримінальні справи. Уповноважений отримує нові звернення від родичів, адвокатів, правозахисних організацій щодо вжиття заходів для їх звільнення.

“У вересні та жовтні троє громадян України були звільнені з місць позбавлення волі”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні 2020 року Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що 133 громадянина України, в тому числі 97 кримських татар, переслідуються РФ за політичними мотивами.

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