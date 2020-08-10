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Денісова закликала уряд забезпечити соціальний захист дітей кримських політв’язнів

Денісова закликала уряд забезпечити соціальний захист дітей кримських політв’язнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала Президента України Володимира Зеленського зробити все можливе задля звільнення українських політв’язнів та надати доручення Кабінету міністрів забезпечити їхнім родинам належний соціальний захист, а уряд - попіклуватися про дітей кремлівських бранців, зокрема, й кримчан. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Країна-агресор РФ, незаконно ув’язнивши наших співгромадян, позбавила їхніх дітей уваги та піклування. Російська влада свідомо порушила міжнародне та національне законодавство, а саме статтю 9 Конвенції ООН про права дитини, статті 5, 141, 152, 153 Сімейного кодексу України та статтю 11 Закону України “Про охорону дитинства”. Жахлива трагедія, яка сталась із сином українського політв’язня Руслана Сулейманова Мусою — є наслідком цинічної окупаційної політики РФ, що сьомий рік поспіль продовжує розлучати українські родини. І доки це відбувається, кожна така сім’я потребує нашої уваги та допомоги", - написала Денісова.

З її слів, за наявною інформацією, "133 громадянина України, в тому числі 97 кримських татар, переслідуються РФ за політичними мотивами". "112 — незаконно утримують на території РФ та тимчасово окупованого Криму, решта обмежені в пересуванні та перебувають за місцем свого проживання. З них 71 — є батьками 188 неповнолітніх дітей", - додала Омбудсмен.

"Десять дружин кремлівських бранців, які виховують 12 дітей дошкільного та шкільного віку, проживають в різних регіонах материкової України, а 62 жінки разом із дітьми залишились на окупованому півострові. На їхніх плечах лежить не лише важкий тягар дружини політичного в’язня, а й обов’язок самостійно виховувати та убезпечувати дітей", - зазначила Денісова.

З її слів, цієї осені на окупованій території Криму з 17 дітей політв’язнів до першого класу підуть лише 14, оскільки правами на освіту трьох дітей “керівництво” кримських освітніх закладів знехтувало.

Також вона додала, що особливої уваги та піклування потребують 11 тяжкохворих дітей. Їм потрібна висококваліфікована медична допомога. "Зокрема, діти двох обмежених в пересуванні політв’язнів — кримських татар, потребують такої допомоги негайно", - вказала Денісова.

Вона зауважила, що через відсутність доступу до тимчасово окупованих території Криму, системного та послідовного механізму соціального захисту сімей кремлівських бранців жодна державна інституція неспроможна надати всебічну підтримку таким родинам.

"Звертаюся до Президента України Володимира Зеленського з проханням зробити все можливе задля звільнення українських політв’язнів та надати доручення Кабінету міністрів України забезпечити їхнім родинам належний соціальний захист. Прошу Першу леді України Олену Зеленську взяти під особистий патронат кожну таку родину", - зазначила Денісова.

Також Омбудсмен закликала Прем’єр-міністра України та кожного члена уряду "взяти під особисту опіку кожну дитину, яка на сьогодні проживає із матір’ю на контрольованій Україною території, терміново розробити та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо врегулювання правового статусу та соціального захисту осіб, незаконно позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також членів їхніх сімей та затвердити відповідну державну соціальну програму".

Вона закликала й всі міжнародні урядові та неурядові організації, зокрема Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Україні, надати гуманітарну допомогу дітям кремлівських бранців та сприяти посиленню боротьби на міжнародній арені за звільнення їхніх батьків.

Окрім того, Омбудсмен опросила українських громадян, правозахисників, волонтерів та громадських активістів, які перебувають на тимчасово окупованій території Криму скоординувати зусилля у підтримці таких сімей у побуті, зокрема в організації дозвілля дітей у місцях їх компактного проживання.

"Діти українських політв’язнів повинні мати гідне дитинство! Наша спільна мета — зробити все, аби вони не відчували браку уваги та піклування, допоки їхні батьки перебувають у полоні агресора!" - підсумувала Омбудсмен.

Нагадаємо, Україна в ООН заявила про порушення прав дітей у Криму.

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