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Денисова призвала правительство обеспечить социальную защиту детей крымских политзаключенных

Денисова призвала правительство обеспечить социальную защиту детей крымских политзаключенных

Киев  •  УНН

 • 12890 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала Президента Украины Владимира Зеленского сделать все возможное для освобождения украинских политзаключенных и дать поручение Кабинету министров обеспечить их семьям надлежащую социальную защиту, а правительство - позаботиться о детях кремлевских пленников, в том числе и крымчан. Об этом она написала в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Страна-агрессор РФ, незаконно заключив за решетку наших сограждан, лишила их детей внимания и заботы. Российские власти сознательно нарушили международное и национальное законодательство, а именно статью 9 Конвенции ООН о правах ребенка, статьи 5, 141, 152, 153 Семейного кодекса Украины и статью 11 Закона Украины "Об охране детства". Ужасная трагедия, которая произошла с сыном украинского политзаключенного Руслана Сулейманова Мусой - является следствием циничной оккупационной политики РФ, седьмой год подряд продолжающей разлучать украинские семьи. И пока это происходит, каждая такая семья нуждается в нашем внимании и помощи", - написала Денисова.

По ее словам, по имеющейся информации, "133 гражданина Украины, в том числе 97 крымских татар, преследуются РФ по политическим мотивам". "112 - незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, остальные ограничены в передвижении и находятся по месту своего проживания. Из них 71 - являются родителями 188 несовершеннолетних детей", - добавила Омбудсмен.

"Десять жен кремлевских пленников, которые воспитывают 12 детей дошкольного и школьного возраста, проживают в различных регионах материковой Украины, а 62 женщины вместе с детьми остались на оккупированном полуострове. На их плечах лежит не только тяжелое бремя жены политического заключенного, но и обязанности самостоятельно воспитывать и обеспечивать детей", - отметила Денисова.

По ее словам, этой осенью на оккупированной территории Крыма с 17 детей политзаключенных в первый класс пойдут лишь 14, так как права на образование трех детей "руководство" крымских образовательных учреждений проигнорировало.

Также она добавила, что особого внимания и заботы требуют 11 тяжелобольных детей. Им нужна высококвалифицированная медицинская помощь. "В частности, дети двух ограниченных в передвижении политзаключенных - крымских татар, нуждаются в такой помощи немедленно", - указала Денисова.

Она отметила, что из-за отсутствия доступа к временно оккупированной территории Крыма, системного и последовательного механизма социальной защиты семей кремлевских пленников ни одна государственная организация не может оказать всестороннюю поддержку таким семьям.

"Обращаюсь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все возможное для освобождения украинских политзаключенных и дать поручение Кабинету министров Украины обеспечить их семьям надлежащую социальную защиту. Прошу Первую леди Украины Елену Зеленскую взять под личный патронат каждую такую семью", - отметила Денисова.

Также Омбудсмен призвала Премьер-министра Украины и каждого члена правительства "взять под личную опеку каждого ребенка, на сегодня проживающего с матерью на контролируемой Украиной территории, срочно разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект по урегулированию правового статуса и социальной защиты лиц, незаконно лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также членов их семей и утвердить соответствующую государственную социальную программу".

Она призвала и все международные правительственные и неправительственные организации, в частности Международный Комитет Красного Креста в Украине, предоставить гуманитарную помощь детм кремлевских пленников и способствовать усилению борьбы на международной арене за освобождение их родителей.

Кроме того, Омбудсмен опросила украинских граждан, правозащитников, волонтеров и общественных активистов, находящихся на временно оккупированной территории Крыма, скоординировать усилия в поддержке таких семей в быту, в частности в организации досуга детей в местах их компактного проживания.

"Дети украинских политзаключенных должны иметь достойное детство! Наша общая цель - сделать все, чтобы они не испытывали недостатка внимания и заботы, пока их родители находятся в плену агрессора!" - подытожила Омбудсмен.

Напомним, Украина в ООН заявила о нарушении прав детей в Крыму.

Украинские Национальные Новости

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