Росія перешкодила присудженню Нобелівської премії миру П.Порошенко - ЗМІ

У Норвегії заявили, що Росія хотіла перешкодити присудженню Нобелівської премії миру президентові України Петру Порошенко в 2015 році.

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Зазначають, що російські спецслужби влітку 2015 року оприлюднили в інтернеті фейковий лист з підписом Володимира Гройсмана до повіреного в справах США в Норвегії. Він нібито дякував американським дипломатам за те, що вони заручилися підтримкою двох з п’яти членів Нобелівського комітету, вказуючи на те, що це утім не відповідає “попереднім домовленостям”, і що президенту П.Порошенко “виключно важливо отримати гарантії того, що йому буде присуджена нагорода.

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Незабаром після того, як документ отримав широке поширення в мережі, секретаря комітету та директора Норвезького нобелівського інституту Улава Ньєльстада відвідали двоє представників посольства РФ, які раніше просили його про зустріч.

“Після цього візиту ми задалися питанням про те, чи не була зроблена спроба чинити на нас вплив, і зв’язалися з ПСБ,” — розповів NRK У.Ньєльстад. Як вважають у спецслужбі, один з дипломатів, які говорили з директором інституту, був офіцером Служби зовнішньої розвідки РФ, а сам візит — частиною російської спецоперації.

Глава контррозвідувального підрозділу ПСБ Арне Крістіан Хеугстейл, слова якого наводяться в матеріалі, зазначив, що це перша публічна заява про проведення в країні інформаційної операції російських спецслужб.

“Ми бачимо, як фальшиві новини і фальшивий лист використовувалися для дискредитації потенційного кандидата на премію миру. Це робить даний випадок серйозним,” — сказав Арне Крістіан Хеугстейл.

В ПСБ також не виключили, що російськими хакерами робилися спроби зламати комп’ютери співробітників Норвезького нобелівського інституту.

Повідомляється, що лист з підписом В.Гройсмана було оголошено фальшивкою. Про це заявили в Верховній раді, посольстві США в Осло та Норвезький нобелівський інститут.

У свою чергу в російському посольстві цю інформацію назвали параноєю.