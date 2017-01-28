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Россия помешала присуждению Нобелевской премии мира П.Порошенко - СМИ

Россия помешала присуждению Нобелевской премии мира П.Порошенко - СМИ

Киев • УНН

 • 11398 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Полицейская служба безопасности Норвегии заявила, что Россия использовала спецслужбы для попытки повлиять на работу Нобелевского комитета. Об этом сообщает Норвежский государственная телерадиокомпания NRK, передает УНН.

В Норвегии заявили, что Россия хотела помешать присуждению Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году.

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Отмечают, что российские спецслужбы летом 2015 обнародовали в интернете фейковое письмо с подписью Владимира Гройсмана к поверенному в делах США в Норвегии. Он якобы благодарил американских дипломатов за то, что они заручились поддержкой двух из пяти членов Нобелевского комитета, указывая на то, что это впрочем не отвечает "предварительным договоренностям", и президенту П.Порошенко "исключительно важно получить гарантии того, что ему будет присуждена награда.

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Вскоре после того, как документ получил широкое распространение в сети, секретаря комитета и директора Норвежского нобелевского института Улава Ньельстада посетили два представителя посольства РФ, которые ранее просили его о встрече.

"После этого визита мы задались вопросом о том, не была ли предпринята попытка оказать на нас влияние, и связались с ПСБ", - рассказал NRK У.Ньельстад. Как считают в спецслужбе, один из дипломатов, которые говорили с директором института, был офицером Службы внешней разведки РФ, а сам визит - часть российской спецоперации.

Глава контрразведывательного подразделения ПСБ Арне Кристиан Хеугстейл, слова которого приводятся в материале, отметил, что это первое публичное заявление о проведении в стране информационной операции российских спецслужб.

"Мы видим, как фальшивые новости и фальшивое письмо использовались для дискредитации потенциального кандидата на премию мира. Это делает данный случай серьезным ", - сказал Арне Кристиан Хеугстейл.

В ПСБ также не исключили, что российскими хакерами делались попытки взломать компьютеры сотрудников Норвежского нобелевского института.

 

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