Россия помешала присуждению Нобелевской премии мира П.Порошенко - СМИ

В Норвегии заявили, что Россия хотела помешать присуждению Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году.

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Отмечают, что российские спецслужбы летом 2015 обнародовали в интернете фейковое письмо с подписью Владимира Гройсмана к поверенному в делах США в Норвегии. Он якобы благодарил американских дипломатов за то, что они заручились поддержкой двух из пяти членов Нобелевского комитета, указывая на то, что это впрочем не отвечает "предварительным договоренностям", и президенту П.Порошенко "исключительно важно получить гарантии того, что ему будет присуждена награда.

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Вскоре после того, как документ получил широкое распространение в сети, секретаря комитета и директора Норвежского нобелевского института Улава Ньельстада посетили два представителя посольства РФ, которые ранее просили его о встрече.

"После этого визита мы задались вопросом о том, не была ли предпринята попытка оказать на нас влияние, и связались с ПСБ", - рассказал NRK У.Ньельстад. Как считают в спецслужбе, один из дипломатов, которые говорили с директором института, был офицером Службы внешней разведки РФ, а сам визит - часть российской спецоперации.

Глава контрразведывательного подразделения ПСБ Арне Кристиан Хеугстейл, слова которого приводятся в материале, отметил, что это первое публичное заявление о проведении в стране информационной операции российских спецслужб.

"Мы видим, как фальшивые новости и фальшивое письмо использовались для дискредитации потенциального кандидата на премию мира. Это делает данный случай серьезным ", - сказал Арне Кристиан Хеугстейл.

В ПСБ также не исключили, что российскими хакерами делались попытки взломать компьютеры сотрудников Норвежского нобелевского института.