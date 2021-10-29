Росія перекинула на Донбас відремонтовану військову техніку і нову зброю – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Росія відремонтувала бойову техніку для бойовиків, які контролюють частину Донбасу, і в жовтні завезла її на окуповані території разом з новими партіями озброєння та боєприпасів. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України Facebook, передає УНН.
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“Командування ЗС РФ протягом жовтня продовжувало нарощувати боєздатність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зокрема, до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК після ремонту на території Росії повернено понад 10 одиниць бойових машин піхоти і бронетранспортерів, доставлено понад 5,5 тис. тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів, у тому числі протитанкові керовані ракети, боєприпаси до 122-мм ракетних систем залпового вогню та 152-мм артилерійських систем, набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52, безпілотні літальні апарати “Орлан-10” і “Гранат-1”.
Крім того, для відновлення броньованої бойової техніки до ремонтно-відновлювальних підрозділів противника з території РФ завозились танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї.
Доповнення
Упродовж минулої доби, 28 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.